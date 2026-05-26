L’albero a cui tendiamo

Notizia in breve

Un albero di grandi dimensioni si trova in un parco cittadino, con rami che si estendono verso il cielo e un tronco robusto. La sua chioma sembra quasi avvolgere un’area di passaggio, offrendo ombra a chi si ferma sotto. La presenza dell’albero è visibile da lontano, e la sua struttura si distingue chiaramente tra le altre piante circostanti.