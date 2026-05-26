L’albero a cui tendiamo
Un albero di grandi dimensioni si trova in un parco cittadino, con rami che si estendono verso il cielo e un tronco robusto. La sua chioma sembra quasi avvolgere un’area di passaggio, offrendo ombra a chi si ferma sotto. La presenza dell’albero è visibile da lontano, e la sua struttura si distingue chiaramente tra le altre piante circostanti.
«Ben prima di una cultura, cercare di dare un senso agli eventi, di metterli in ordine, di distinguere le cose giuste da quelle ingiuste, è l’istintiva reazione di chi non vuole farsi travolgere dalla piena della Storia» Domenica mattina ero a Pavia, nella magnifica sede del Collegio Ghislieri, uno degli epicentri della lunga storia universitaria di quella antica città. Si intitolava un giardino – un giardino bellissimo, ombreggiato da alti tigli e da una magnolia secolare – ad Andrea Rocchelli, il giovane fotoreporter pavese morto nel 2014, nel Donbass, insieme a un collega russo, Andrej Mironov, per un colpo di mortaio ucraino. I due... 🔗 Leggi su Ilpost.it
L'ALBERO , LO SPECCHIO DELLA NOSTRA ESISTENZA
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