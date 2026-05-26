Laboratori creativi in pineta

Notizia in breve

Nel parco avventura Il Pineto sono stati annunciati nuovi laboratori creativi con l’argilla rivolti a bambini di età compresa tra 3 e 12 anni. L’evento si svolgerà presso la pineta e prevede attività di manipolazione dell’argilla, senza ulteriori dettagli su date e orari. La partecipazione è rivolta ai più giovani e si svolge all’interno delle strutture del parco avventura.