Laboratori creativi in pineta

Da pisatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel parco avventura Il Pineto sono stati annunciati nuovi laboratori creativi con l’argilla rivolti a bambini di età compresa tra 3 e 12 anni. L’evento si svolgerà presso la pineta e prevede attività di manipolazione dell’argilla, senza ulteriori dettagli su date e orari. La partecipazione è rivolta ai più giovani e si svolge all’interno delle strutture del parco avventura.

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Il parco avventura Il Pineto ospiterà nuovamente i laboratori creativi con l'argilla dedicati a bambini da 3 ai 12 anni. Al riparo dei grandi alberi del parco i partecipanti impareranno a maneggiare l'argilla e ad esprimere la fantasia.Prenotazione consigliata.Età consigliata 3-12 anni.Costo 6. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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