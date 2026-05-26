La Sopraelevata chiude di notte per otto mesi | giorni e orari

A partire da questa sera alle 21 e fino al 30 novembre, la rampa in uscita dalla Sopraelevata verso il casello di Genova Ovest sarà chiusa durante le ore notturne. La chiusura, prevista per otto mesi, interesserà i veicoli diretti a Ponente e durerà ogni giorno fino a lunedì mattina. La misura è stata annunciata per motivi di interventi di manutenzione o lavori stradali, con la strada che rimarrà aperta durante il resto della giornata.

Dalle ore 21 di oggi, martedì 26 maggio, e fino a lunedì 30 novembre, la rampa della Sopraelevata in uscita per il casello di Genova Ovest, per i veicoli diretti a Ponente, sarà interdetta in via temporanea durante la fascia notturna.La chiusura sarà limitata alla fascia oraria che va dalle 21 di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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