La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per quattro giorni consecutivi. L’Anm ha comunicato che questa decisione è stata presa per permettere attività di verifica, manutenzione e prove sul materiale e sulla linea stessa. La chiusura anticipata si svolgerà senza interruzioni giornaliere, influenzando i viaggi degli utenti in questo periodo.

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 9 a giovedì 12 marzo 2026.