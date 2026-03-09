La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per quattro giorni consecutivi. L’Anm ha comunicato che questa decisione è stata presa per permettere attività di verifica, manutenzione e prove sul materiale e sulla linea stessa. La chiusura anticipata si svolgerà senza interruzioni giornaliere, influenzando i viaggi degli utenti in questo periodo.

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 9 a giovedì 12 marzo 2026. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita! . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

