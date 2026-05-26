La sfrontatezza di Lovati | Non patteggio Nel 2017 macchinazione contro Sempio | GUARDA

Massimo Lovati è tornato a definire una "macchinazione" l'inchiesta contro Andrea Sempio del 2017. "Parte dell'indagine del 2017 è stata riversata nel processo di oggi, quindi c'è una certa continuità, potrebbero essere interdipendenti", ha detto l'ex difensore del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, entrando questa mattina in Tribunale a Milano per l'udienza pre-dibattimentale del processo che lo vede imputato di diffamazione per aver offeso "la reputazione e l'onore" degli avvocati dello Studio Giarda il 13 marzo 2025, quando ha definito l'indagine condotta nel 2017 su Sempio come "il risultato di una macchinazione orchestrata dalla difesa dello Studio Giarda". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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