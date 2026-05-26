Nessuna pausa estiva per La Ruota della Fortuna. Dopo mesi di ascolti molto positivi nell’access prime time di Canale 5, Mediaset ha deciso di confermare il quiz condotto da Gerry Scotti anche per tutta l’estate 2026, smentendo così le indiscrezioni che parlavano di uno stop a fine giugno. Secondo quanto emerge dai listini pubblicitari di Publitalia, il programma continuerà ad andare in onda quotidianamente per tutto luglio e agosto, mantenendo il suo spazio fisso nell’access di Canale 5. Mediaset punta ancora su Gerry Scotti e Samira Lui. La scelta dell’azienda sembra chiara, puntare sulla continuità e su un format che negli ultimi mesi è riuscito spesso a mettere in difficoltà la concorrenza Rai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La ruota della fortuna, nessuno stop estivo: ecco con chi si scontra in Rai

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Temi più discussi: Ruota della Fortuna, Daria è subito campionessa: grande tifo per la concorrente toscana; Ascolti tv ieri domenica 17 maggio chi ha vinto tra Amici, Che tempo che fa, Report e Fuori dal Coro; La Ruota della Fortuna in onda per tutta l’estate, De Martino in vacanza e Gerry Scotti no; Ascolti tv del 22 maggio, Stefano De Martino e Gerry Scotti dominano.

Rai 1 ha voluto scorporare il segmento 21:00/21:54 con un Esc Start. Finita la ruota della fortuna su Canale 5, dopo la pubblicità su Rai 1 e dunque a partire dall'Australia in poi, comincia il nuovo segmento. #eurovision2026 #escita x.com

Sono le 21:54 e su canale 5 si sta ancora facendo La ruota della fortuna. reddit

La ruota della fortuna con Gerry Scotti non si ferma: la mossa a sorpresa di MediasetLa ruota della fortuna è tra i programmi più visti del piccolo schermo. Ogni giorno, il game show condotto da Gerry Scotti è seguito da oltre 2 milioni di ... ilsipontino.net

De Martino lavora già a Sanremo, torneranno Canzonissima e Step. No a D’Urso, ecco come sfideremo La Ruota: Di Liberatore sulla Rai e la prima serata troppo tardiDal recupero di Affari Tuoi alla crescita del venerdì sera. Williams Di Liberatore traccia un bilancio sicuramente iper positivo dell’intrattenimento Rai. ilmessaggero.it