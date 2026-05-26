La Roma scopre la nuova Coppa Italia | ottavi all’Olimpico e l’ipotesi Juventus sulla strada per la finale
La Roma giocherà gli ottavi di finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, partita che potrebbe portarla verso la finale. La squadra si è qualificata direttamente a questa fase grazie al terzo posto ottenuto nel campionato di Serie A. La competizione prosegue con incontri a eliminazione diretta, e tra le possibili avversarie ci sarebbe anche una squadra di prima fascia. La partita si terrà in casa, nel proprio stadio, senza date ancora ufficiali.
La Roma inizierà il proprio cammino nella Coppa Italia 202627 direttamente dagli ottavi di finale sul prato dello Stadio Olimpico, un vantaggio sportivo ottenuto grazie al terzo posto conquistato nella classifica finale del campionato di Serie A appena concluso. Come riportato nell’approfondimento di Laroma24.it, il posizionamento sul podio del torneo nazionale garantisce alla squadra giallorossa lo status di testa di serie, inserendola direttamente nella fase calda della competizione a eliminazione diretta. Nel primo incontro ufficiale all’interno delle mura amiche, la formazione capitolina si troverà di fronte una sfidante che emergerà dai turni preliminari tra Cagliari, Arezzo, Hellas Verona, Virtus Entella e un’ulteriore compagine il cui inserimento deve ancora essere ufficializzato dagli accoppiamenti organizzativi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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