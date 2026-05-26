La Roma scopre la nuova Coppa Italia | ottavi all’Olimpico e l’ipotesi Juventus sulla strada per la finale

Notizia in breve

La Roma giocherà gli ottavi di finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, partita che potrebbe portarla verso la finale. La squadra si è qualificata direttamente a questa fase grazie al terzo posto ottenuto nel campionato di Serie A. La competizione prosegue con incontri a eliminazione diretta, e tra le possibili avversarie ci sarebbe anche una squadra di prima fascia. La partita si terrà in casa, nel proprio stadio, senza date ancora ufficiali.