Una festa per sostenere gli scout Agesci di Quarrata e la Onlus "Matilde Capecchi-Margherita Silenziosa": è quella organizzata con il sostegno di Banca Alta Toscana al Parco Verde di Olmi sabato sera, 23 maggio. L’iniziativa, che ha riscosso molto successo, prevedeva una cena e ha visto la partecipazione di trecento convitati soci della banca. "Un’importante occasione per stare insieme e, al contempo, per sostenere gli scout, una realtà molto cara alla comunità e di cui faceva parte anche Matilde Capecchi", fanno sapere da Banca Alta Toscana. L’intero ricavato della cena, offerta dall’istituto di credito e curata dai Gruppi Scout Agesci Quarrata 1 e Agliana 2, è stato perciò devoluto per sostenere la ristrutturazione dell’immobile "Il Capannone- Casa scout Margherita silenziosa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rinascita del Capannone, Casa Scout Margherita Silenziosa

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