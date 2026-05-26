La conduzione del reality di Canale 5 cambierà, con un nome inaspettato che si aggiunge alla lista di possibili conduttori. La produzione aveva annunciato Belen Rodriguez come presentatrice, con le Filippine come ambientazione e un formato pre-registrato, con avvio previsto a giugno. Tuttavia, queste informazioni sono state successivamente modificate, senza conferme ufficiali sulle decisioni finali.

S embrava tutto fatto: Belen Rodriguez alla conduzione, le Filippine come location, formato pre-registrato, partenza a giugno. Mancava solo l’annuncio ufficiale. Invece no. È bastata un’anticipazione del settimanale Chi per rimescolare le carte in tavola. In lizza per la conduzione del rinnovato reality di Canale 5 L’Isola dei famosi 2026 ci sarebbe nientemeno Selvaggia Lucarelli. Belen Rodriguez: «Ho passato anni difficili, ma oggi ne esco più forte» X Leggi anche › Belén Rodriguez ed Emma Marrone, da rivali a quasi amiche Selvaggia Lucarelli favorita per condurre L’Isola 2026. Il nuovo numero del settimanale Chi sarà in edicola domani, mercoledì 27 maggio, ma l’anticipazione dei giorni scorsi ha fatto il giro dei social in fretta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nuova edizione del reality di Canale 5 sarà completamente rinnovata. A partire dalla conduzione: spunta un nome inaspettato

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