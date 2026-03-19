Questa sera alle 21, lo Stadio Olimpico di Roma ospita la partita tra Roma e Bologna, valida per gli ottavi di finale della Uefa Europa League 2025-2026. Gasperini e Italiano sono gli allenatori delle due squadre che si affrontano in un match cruciale per proseguire nella competizione. La gara si svolge in un clima di grande attesa tra i tifosi delle due squadre.

Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21, lo Stadio Olimpico di Roma ospita uno scontro decisivo per gli ottavi di finale della Uefa Europa League 2025-2026 tra Roma e Bologna. La sfida vedrà affrontarsi due formazioni con approcci tattici distinti, guidate rispettivamente da Gasperini e Italiano, in un contesto dove la qualità del gioco si misurerà oltre il semplice risultato finale. Per seguire l’evento, i tifosi possono accedere alla diretta televisiva via satellite o utilizzare le piattaforme digitali SkyGo e NOW, garantendo una copertura completa che include interviste ai protagonisti e analisi esperte prima e dopo l’incontro. È fondamentale ricordare che la visione deve avvenire attraverso canali legali, evitando la pirateria che costituisce un reato penale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma-Bologna: Gasperini e Italiano si sfidano nell’Europa

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