Nella cornice di uno stadio completamente pieno a Verona, con più di cinquemila persone presenti, si sono affrontati due team in una partita molto attesa. Dopo aver dato tutto in campo, i giocatori hanno manifestato chiaramente la volontà di chiudere la serie a casa propria. Durante l’incontro, il pubblico ha assistito a momenti intensi, con i tifosi di una delle squadre che, in certi momenti, hanno monopolizzato l’atmosfera, lasciando gli altri spettatori in silenzio.

Nella bolgia del Pala Agsm AIM di Verona, tutto esaurito con oltre cinquemila spettatori (e i giocatori di casa annunciati entrando da fuori il taraflex, all’americana), da un certo punto in poi si sono sentiti solo i cento tifosi della Lube. La festa ovviamente è anche la loro e sarà dura attendere fino a sabato.. A fine match ecco gli schiacciatori Eric Loeppky e Mattia Bottolo. "Partenza molto difficile da parte nostra – afferma il canadese – con un primo set in cui abbiamo pagato a caro prezzo il gap di svantaggio rimediato subito dopo il fischio d’inizio. Poi, pallone dopo pallone, abbiamo rimesso le cose a posto nella nostra metà campo, iniziando a giocare davvero di squadra e conquistando una vittoria che è sicuramente molto importante per la serie.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Tirato fuori tutto quello che avevamo. Vogliamo chiudere la serie in casa nostra"

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