La mini ' tromba d' aria' si scatena nel Ravennate L' esperto | Sono diavoli di sabbia

Uno dei fenomeni meteorologici più bizzarri, ma anche affascinanti, tipico dei territori desertici e secchi si è verificato ieri pomeriggio a San Pancrazio nel Comune di Russi. Tecnicamente si tratta dei “dust devil”, noti anche come “diavoli di sabbia”, ossia piccole trombe d’aria che si formano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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