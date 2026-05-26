Alle 3 del mattino, la sindaca è partita dai cancelli di uno stabilimento di corso Europa, diretta a Roma, accompagnata dai lavoratori. La maratona è continuata fino alle 18, con il gruppo che ha percorso diverse tappe lungo il tragitto. La manifestazione ha coinvolto numerosi operai, che hanno marciato per diverse ore senza soste prolungate. Nessuna altra informazione sui dettagli o le motivazioni dell’evento è stata resa nota.

Alle 3 del mattino la partenza dai cancelli dello stabilimento di corso Europa in direzione Roma. Alle 18.30 quella dal Mimit in direzione contraria. Una maratona per la sindaca Nilde Moretti (in foto), che ha voluto condividere l’intera lunghissima giornata con i lavoratori della Electrolux. "È una vicenda molto pesante, l’unica parte positiva è l’estrema compattezza con cui si combatte questa battaglia, lavoratori, sindacati, regioni, sindaci, insieme per la difesa di una lunga storia di lavoro italiano", dice la sindaca. "Lo scenario è drammatico, abbiamo ascoltato le cifre fornite da Electrolux e non ci è sembrato di trovare grande disponibilità a tornare indietro, nonostante la richiesta del ministro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La maratona della sindaca con i lavoratori

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