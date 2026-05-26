La Folese, società di Albinea, entrerà in Terza categoria. Dopo aver partecipato al Torneo della Montagna Amatori nel 2024 e 2025, vincendo il trofeo nel primo anno e uscendo ai quarti nel successivo, il club si prepara a competere a livello regionale. La squadra ha completato la fase di preparazione e sarà inserita nel campionato di Terza categoria. La partecipazione rappresenta il primo passo ufficiale in questa categoria per il club.

Una nuova realtà parteciperà alla Terza categoria: si tratta della Folese, società di Albinea. Dopo le partecipazioni al Torneo della Montagna Amatori del ’24 e ’25, vincendo il trofeo prima e uscendo ai quarti di finale nell’edizione dopo, il club albinetano è pronto alla categoria. I colori sociali sono il giallo e il blu, e si partirà dalla Terza "con una visione chiara, per crescere passo dopo passo, creando una struttura seria, costruendo un gruppo forte per diventare nel tempo un punto di riferimento calcistico e sociale per Albinea", si legge nel comunicato. L’allenatore sarà Francesco Montecchi (2 anni fa ha vinto la Terza con lo Sporting Cavriago), mentre il campo delle partite casalinghe verrà individuato entro metà giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Folese è pronta. Sarà Terza categoria

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