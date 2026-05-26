La Festa dei Trombini a San Bortolo delle Montagne
Dal 30 maggio al 2 giugno 2026, San Bortolo delle Montagne ospiterà nuovamente la Festa dei Trombini. L’evento si svolge nel Comune di Selva di Progno e attira ogni anno residenti, visitatori e appassionati di tradizioni popolari. Durante i quattro giorni, si svolgeranno varie attività legate alla celebrazione, che coinvolgono la comunità locale e i partecipanti provenienti da altre zone.
Dal 30 maggio al 2 giugno 2026 San Bortolo delle Montagne, nel Comune di Selva di Progno, tornerà ad animarsi con la Festa dei Trombini, appuntamento che ogni anno richiama residenti, curiosi e appassionati di tradizioni popolari. La manifestazione, dedicata ai caratteristici “trombini” di San. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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