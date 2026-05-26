Ieri si è svolta l'inaugurazione della mostra ‘Occhi sulla storia’ ai Chiostri Francescani, dedicata ai 140 anni del quotidiano locale. Numerosi visitatori hanno partecipato all'evento, che celebra la storia e il ruolo del giornale nel raccontare la città. La mostra si concentra sulla presenza e l'importanza del giornale nel fornire notizie di qualità e nel rappresentare la comunità locale.

Il giornale racconta la città e nel giornale la città si riconosce. In tanti sono arrivati ieri, ai Chiostri Francescani, all’inaugurazione della mostra ‘Occhi sulla storia’, dedicata ai 140 anni del Resto del Carlino. "Il rapporto con il resto del Carlino – ha spiegato il colonnello Andrea Lachi, comandante provinciale dei Carabinieri – è straordinario, come con tutte le altre testate. È un rapporto fatto di rispetto reciproco, di rispetto dei ruoli ed è un’opportunità per l’Arma di poter comunicare l’istituzione, l’istituzione come complemento oggetto, cioè comunicare ai cittadini quello che è il nostro lavoro quotidiano, quelli che sono i frutti del nostro lavoro quotidiano, quelle che sono le cose che meritano di essere migliorate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città si riconosce: "Una presenza qualificata per le notizie di qualità"

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