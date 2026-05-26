La Ceralacca band a Manfredonia per La Notte dei Rosati
Sabato notte, la Marina di Manfredonia ha ospitato la Ceralacca band per La Notte dei Rosati. La band ha eseguito brani e hit degli anni passati, attirando un pubblico numeroso. La serata si è svolta tra musica dal vivo e balli, con molte persone che hanno partecipato fino a tarda notte. La manifestazione si è conclusa senza incidenti.
Cantiamo e balliamo insieme? Sabato notte, la Marina del Gargano si accende tra brani e hit che hanno fatto sognare intere generazioni. Con la Ceralacca band, si canta, ci si scatena, ci si diverte, tutti insieme Start ore 23:30. Al resto ci pensa la musica,. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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