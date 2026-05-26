la ceralacca band a manfredonia per la notte dei rosati

Notizia in breve

Sabato notte, la Marina di Manfredonia ha ospitato la Ceralacca band per La Notte dei Rosati. La band ha eseguito brani e hit degli anni passati, attirando un pubblico numeroso. La serata si è svolta tra musica dal vivo e balli, con molte persone che hanno partecipato fino a tarda notte. La manifestazione si è conclusa senza incidenti.