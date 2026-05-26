La bufala del sosia di Biden AJ Barron che avrebbe testimoniato contro i Democratici

Su social media si diffonde la notizia che un attore chiamato AJ Barron, identificato come sosia di Joe Biden, avrebbe dichiarato di aver tolto la maschera e di aver testimoniato contro i Democratici. Non ci sono conferme ufficiali di questa affermazione né prove che collegano l’individuo a dichiarazioni di questo tipo. La notizia viene considerata una bufala e non ha riscontro in fonti affidabili.

Circola sui social un testo secondo cui un attore di nome AJ Barron, presunto sosia di Joe Biden, avrebbe «tolto la maschera» e accettato di testimoniare contro i Democratici. Secondo il racconto, tutti gli ordini esecutivi e i perdoni firmati durante la presidenza Biden sarebbero quindi illegali, perché firmati da un impostore. La storia è completamente priva di fondamento e nasce da una pagina Facebook satirica americana. «AJ Barron», di fatto, non esiste e fonte istituzionale o giornalistica ha mai riportato nulla del genere. Per chi ha fretta. Il testo nasce il 18 maggio 2026 dalla pagina Facebook «America’s Last Line of Defense» (ALLOD), una rete satirica che nella propria descrizione scrive: «Nothing on this page is real» (nulla in questa pagina è reale). 🔗 Leggi su Open.online

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