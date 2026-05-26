Una confraternita di Urbino ha commissionato a Tiziano uno stendardo processionale tra il 1542 e il 1544, realizzato a Venezia. L’opera raffigura l’Ultima Cena e la Resurrezione di Cristo. La bottega dell’artista ha prodotto anche due altre opere destinate alle Marche, anche se i dettagli specifici su queste non sono stati resi noti.

Lo stendardo processionale con i temi Ultima Cena e Resurrezione di Cristo fu richiesto a Tiziano dalla confraternita del Corpus Domini di Urbino e compiuto a Venezia dal 1542 al 1544. Luigi Moranti nel 1990 ritrova il documento relativo al saldo versato dai confratelli. Tale informazione conferma come dalle Marche fossero inoltrate richieste alla bottega veneziana, per le due opere di Ancona, la Pala Gozzi precedente al tempo delle opere in esame e La Crocifissione invece ad esse seguente, come il San Francesco stimmatizzato di Ascoli, completato nel 1561. Osservando i due concepimenti, nell’ Ultima Cena appare un Tiziano spogliato dei personali virtuosismi progettuali, quasi costretto dal formato verticale alto e stretto, antitetico agli ambiti usualmente dilatati entro cui concepire un cenacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La bottega di Tiziano e le due opere per le Marche

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