Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Napoli. L’accordo prevede un contratto biennale con uno stipendio di circa tre milioni di euro a stagione. La firma è attesa a breve, dopo che sono state definite le cifre ufficiali. Italiano sostituirà l’allenatore uscente e guiderà la squadra nella prossima stagione. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla società.

Italiano al Napoli, compaiono le cifre. Vincenzo Italiano sarà il prossimo allenatore della squadra che è arrivata seconda in campionato. L’ufficializzazione avverrà entro la fine della settimana. Ha superato Allegri che è stato bocciato dalla piazza. Ormai è chiaro a tutti che al Milan è stato vittima di una congiura dai contorni a dir poco opachi. In ogni caso, Dee Laurentiis lo ha mollato. Forse anche per le richieste eccessive. Italiano ha chiesto meno della metà rispetto ad Allegri. Vincenzo Italiano invece ha chiesto meno della metà rispetto al tecnico livornese. Scrive SportMediaset che al summit di questa mattina a Roma c’era anche Fali Ramadani agente del tecnico nato in Germania. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano al Napoli al 99%, per lui un biennale da tre milioni a stagioni

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