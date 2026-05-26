Israele ha lanciato un’offensiva in Libano, mentre gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani. L’annuncio di un accordo tra Washington e Teheran sembra essere già messo in discussione, con tensioni che aumentano nella regione. Nessuna delle parti ha fornito dettagli sui risultati delle operazioni o sulle intenzioni future. La situazione rimane tesa, con escalation militari che coinvolgono più fronti.

L’annuncio di Trump di un accordo con Teheran sembra (sembra) che sia durato come un gatto in tangenziale. Israele, infatti, lo sta letteralmente bombardando. Tale lo scopo della decisione di Netanyahu di intensificare la campagna contro il Libano, che secondo il Capo di Stato Maggiore israeliano dovrebbe ricomprendere nuovi bombardamenti su Beirut (con consueto pendant di orrori minacciati dal solito Bezalel Smotrich: per ogni drone lanciato da Hezbollah, Israele deve distruggere dieci palazzi di Beirut etc.). La pace in Libano è una richiesta ineludibile degli iraniani per porre fine al conflitto con Washington. Certo, aspettarsi che Israele deponga l’ascia di guerra è irenico né gli iraniani sono così ingenui. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Israele va all’escalation in Libano, gli Usa attaccano obiettivi iraniani

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Perché USA e Israele hanno ATTACCATO l'Iran

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