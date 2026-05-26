Quest’estate, l’isola pedonale in corso Matteotti e la Ztl a Porto Recanati saranno attive ogni giorno di luglio e agosto, con orario unico dalle 20.30. La decisione è stata presa per eliminare la confusione sugli orari di apertura e chiusura, che finora variavano. La nuova regolamentazione entrerà in vigore con l’obiettivo di semplificare l’accesso e la gestione del traffico nella zona.

Quest’estate l’ isola pedonale in corso Matteotti e la zona a traffico limitato a Porto Recanati saranno attive tutti i giorni di luglio e agosto con lo stesso orario, e cioè dalle 20.30 alle 3. Via Pastrengo dunque non sarà più chiusa al traffico attraverso il posizionamento di una transenna, ma sarà la telecamera a multare le auto non autorizzate che entreranno nel centro. Le nuove disposizioni sono state messe nero su bianco tramite un’ordinanza a firma del comandante della polizia locale, Sirio Vignoni. "L’accesso alla zona a traffico limitato sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati – spiega il sindaco Andrea Michelini –. Gli autorizzati dovranno esporre in modo ben visibile e leggibile l’apposito pass sul cruscotto del veicolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Isola pedonale e Ztl dalle 20.30: "Un solo orario, basta confusione"

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