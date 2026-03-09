L’isola pedonale contesa a Lissone Sospendere la Ztl non è servito | Nessun vantaggio al commercio

A Lissone, la disputa sull’isola pedonale continua, nonostante la sospensione temporanea della Ztl. La decisione di riaprire le strade al traffico non ha portato benefici al commercio locale, e le autorità non hanno riscontrato miglioramenti significativi nelle attività commerciali. La questione resta aperta, senza che siano stati adottati nuovi provvedimenti o modifiche sostanziali.

Cambiare affinché tutto resti uguale. La sospensione della zona a traffico limitato nel centro di Lissone, uno dei provvedimenti più rappresentativi dell'attuale amministrazione, non ha prodotto gli effetti attesi. A confermarlo è la stessa Giunta, che nella risposta all'interpellanza del consigliere Paolo Rivolta, esponente di Lissone al Centro e presidente della commissione Commercio, riconosce l'assenza di risultati significativi per le attività economiche. Rivolta aveva chiesto di conoscere gli esiti della fase sperimentale avviata oltre un anno fa, quando la Ztl era stata sospesa con l'obiettivo di favorire l'accesso al centro e sostenere il commercio locale.