ip cleaning di bagno operai in sciopero

Gli operai di Ip Cleaning di Bagno hanno scioperato ancora una volta, con fermate a sorpresa. Ieri mattina si è tenuto un presidio davanti ai cancelli dell’azienda, durante il quale i lavoratori hanno incontrato i rappresentanti sindacali. Non sono stati comunicati dettagli sulle ragioni dello sciopero o sulle richieste dei lavoratori. La protesta ha coinvolto sia le operaie che gli operai dell’azienda.

Ancora fermate a sorpresa e scioperi delle operaie e degli operai della Ip Cleaning di Bagno. Ieri mattina si è tenuto anche un presidio davanti ai cancelli dell’azienda, in cui i lavoratori si sono confrontati con i propri rappresentanti. "Se l’azienda non ci darà risposte, saremo obbligati a proporre alle maestranze di votare un altro pacchetto di ore di sciopero – dichiarano Mario Olivito e Lorenzo Rivi, rispettivamente della Fim Cisl e della Fiom – perché i lavoratori e le lavoratrici sono determinati a ottenere un contratto dignitoso ". Il sindacato denuncia che la rottura del tavolo di trattativa è causata dall’indisponibilità dei manager aziendali a riconoscere aumenti di salario e negoziare riduzioni di orario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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