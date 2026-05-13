A Reggio Emilia, sono in programma diversi scioperi presso la società Ip Cleaning di Villa Bagno, in occasione del rinnovo del contratto aziendale. L’agitazione interessa i lavoratori coinvolti nelle attività di pulizia e servizi correlati. La protesta si svolgerà in diverse giornate, con manifestazioni e presidi organizzati nelle prossimità della sede aziendale. La situazione ha suscitato attenzione tra i rappresentanti sindacali e le parti coinvolte.

Reggio Emilia, 13 maggio 2026 - Il rinnovo del contratto aziendale alla Ip Cleaning di Villa Bagno entra nella “bufera” con 80 ore di sciopero proclamate, di cui 31 già effettuate nelle settimane scorse, e altre 49 che verranno effettuate “se l’azienda non sarà disponibile a riaprire il tavolo negoziale con Fim, Fiom e Rsu aziendali”. “Sugli aumenti salariali e la riduzione di orario i lavoratori lottano – dichiarano Lorenzo Rivi della Fiom Cgil e Mario Olivito della Fim Cisl – perché l’azienda negli ultimi anni ha visto crescere fatturato e valore aggiunto, che giustamente andrebbe redistribuito anche ai lavoratori”. Quasi un anno fa i...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffica di scioperi alla Ip Cleaning di Reggio Emilia

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