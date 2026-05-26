L'ambasciatrice di Francia in Italia, Anne-Marie Descôtes, ha dichiarato di essere appena insediata e si trova a Napoli. Ha espresso l’intenzione di rafforzare la collaborazione tra Italia e Francia per rendere l’Europa più forte a livello internazionale. La sua visita nel capoluogo partenopeo fa parte di un primo contatto con il territorio e le istituzioni italiane, senza fornire ulteriori dettagli sulle priorità o sui programmi futuri.

Anne-Marie Descôtes, ambasciatrice di Francia in Italia, si è da poco insediata e oggi sarà a Napoli: quali sono le sue impressioni sul nostro Paese? «L’Italia è un paese che amo profondamente e che conosco bene. Ho imparato la vostra lingua per pura passione, guardando i film italiani e ascoltando canzoni. A Napoli avete registi e attori, ma anche scrittori e cantanti straordinari. Il vostro è un paese aperto e caloroso e possiede molti ingredienti di eccellenza, e non parlo solo dell’arte, dei paesaggi mozzafiato. Quando viaggio attraverso le vostre regioni, vedo anche molte realtà di spicco nell’industria, l’innovazione, o la ricerca, l’Italia è in prima linea e abbiamo molti progetti comuni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Intervista ad Anne-Marie Descôtes: «Italia e Francia insieme per un?Europa più forte sul piano internazionale»

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