L'Inter punta alla riqualificazione della palestra e al rinnovo del contratto di un giocatore chiave. Nel frattempo, le rivali stanno rifondando le proprie squadre. La società nerazzurra ha fatto interventi più consistenti rispetto all'estate scorsa, con l'obiettivo di rafforzare la rosa e mantenere il vantaggio in classifica. La dirigenza ha anche investito per consolidare il mercato, con interventi più mirati e sostanziosi rispetto alle precedenti sessioni di calciomercato.

Mentre le rivali rifondano, l'Inter passa all'offensiva sul mercato: ritocchi, più di sostanza rispetto alla passata estate come obiettivo, per marcare ancora di più la differenza. Il nome forte è semopre Marco Palestra, esterno dell’Atalanta che i nerazzurri hanno individuato come profilo ideale per ringiovanire e alzare il livello della fascia destra. La grande stagione di Dimarco a sinistra garantirebbe la giusta protezione per crescere al 2005, che potrebbe da subito far valere le sue capacità d'inserimento a rimorchio su un versante che, complici i problemi fisici di Denzel Dumfries, è stato spesso terra di "alternative" come Luis Henrique o Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, obiettivo Palestra e rinnovo Chivu: le avversarie rifondano, Marotta puntella

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