Inter il futuro di Dumfries ritorna in bilico | Liverpool e Barcellona interessate

Il futuro di Dumfries all’Inter è incerto, con interesse da parte di Liverpool e Barcellona. Dopo aver vinto campionato e coppa, il giocatore potrebbe lasciare il club. Le trattative sono in corso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali sui trasferimenti. La società sta valutando le offerte e le possibilità di cessione. La decisione definitiva non è stata comunicata pubblicamente.

Dopo aver concluso una stagione trionfale con la conquista del”Doblete”(Coppa Italia e Campionato), la dirigenza dell’ Inter, in concomitanza con Cristian Chivu, sta già pianificando i possibili nuovi colpi in entrata, ma soprattutto c’è da vigilare un’eventuale operazione in uscita, quella di Denzel Dumfries. Secondo quanto emerge infatti da SportMediaset, il terzino olandese dei nerazzurri ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro che sarà attiva fino alla fine di luglio e con l’interesse di Liverpool e Barcellona sullo sfondo, non è così certa una sua permanenza ad Appiano Gentile. La rilevanza di Dumfries e l’occasione del Liverpool: sulla finestra il Barça. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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MEDIASET - Inter, in bilico il futuro di Dumfries: ci pensa di nuovo il Liverpool, Barcellona alla finestra ift.tt/yluIoNd x.com

[GdS] Non ci sono dubbi: l'Inter eserciterà la clausola di riacquisto per Aleksandar Stankovi? questo estate. Il centrocampista sarà valutato e osservato durante il ritiro pre-stagionale prima che vengano prese decisioni riguardo il suo futuro. : r/FCInterMila reddit

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