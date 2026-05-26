Gli italiani sono tra i primi consumatori europei d’integratori sportivi. L’osservazione nasce all’interno della manifestazione sportiva ciclistica gran fondo di San Benedetto del Tronto organizzata dall’Asd Bicigustando di Sonia Roscioli che si sta sempre più trasformando in un motore di idee progetti e ricerche nel pianeta sportivo. Uno degli ospiti, il professor Marco De Angelis docente della scuola Coni e nutrizionista dei marciatori cinesi, ha puntato l’indice sulla trasformazione dello sport agonistico in atto tra i ragazzi spiegando che "la pressione commerciale è sempre più forte sull’alimentazione e sta condizionando le scelte degli atleti e dei nutrizionisti verso certi integratori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Integratori, l'Italia è prima in Europa: il mercato vola ma a vincere è l'effetto placebo

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È un segmento in forte crescita, con l’Italia che guida i mercati europei. Siamo disposti a spendere (anche molto) per gli integratori. Ma sappiamo davvero cosa assumiamo e come? Parola a Vanessa Axente, modella e imprenditrice x.com

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