Dal 26 maggio, nel cortile d’Onore di palazzo d’Accursio è presente un’installazione dedicata a Renata Viganò.

Nel cortile d’Onore di palazzo d’Accursio è visibile dal 26 maggio l’installazione dedicata a Renata Viganò. Il totem è legato alla parola chiave “Memoria”, tratta da una citazione della scrittrice partigiana:“Ci siamo ancora, noi, le donne della Resistenza. Alla fine della guerra riprendemmo il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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