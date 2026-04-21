Al Fuorisalone di Milano l' installazione di Zambon dedicata alla salute femminile

Durante il Fuorisalone di Milano, un’installazione è stata presentata per promuovere la nuova linea di prodotti Monurelle di Zambon, un’azienda farmaceutica. L’installazione utilizza il design come mezzo per comunicare l’attenzione dell’azienda alla salute femminile. La presentazione si inserisce nel contesto di un evento dedicato a innovazione e creatività nel settore del design e della moda.

Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - In occasione del lancio della nuova linea di prodotti Monurelle*, Zambon sceglie di raccontare il proprio impegno per la salute femminile attraverso il linguaggio del design. Durante il Fuorisalone 2026, dal 20 al 30 aprile, nell'ambito della mostra-evento Interni Materiae negli spazi dell'università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7) prende forma 'Tracce di Cura', un'installazione ideata da Amdl Circle e ispirata alle architetture ideografiche di Michele De Lucchi. Il progetto - informa una nota - è costruito sull'incontro tra due nature opposte: la precisione della superficie in alluminio composito e la matericità delle sculture in gesso lavorate a mano che abitano le nicchie.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Al Fuorisalone di Milano l'installazione di Zambon dedicata alla salute femminile Notizie correlate Leggi anche: Malattie rare, al Fuorisalone di Milano un'installazione per sensibilizzare sulla miastenia gravis Leggi anche: Dalle macerie dell'Ucraina al Fuorisalone: alla Statale arriva l'installazione che trasforma la guerra in architettura Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Guida al Fuorisalone 2026: cosa vedere tra le installazioni in Statale e (anche) case private; Fuorisalone 2026, la guida completa: le installazioni più scenografiche e gli eventi nei distretti di Milano, da Alcova alla Statale e Dropcity; Le installazioni della Milano Design Week 2026. 5VIE Design Week 2026: guida pratica al Fuorisalone nel centro di Milano5VIE Design Week 2026 (20-26 aprile): tema Qualia of Things, tappe, 5VIE Day del 22 aprile, itinerario a piedi e consigli anti-code nel cuore di Milano. milanofree.it Al Fuorisalone di Milano l'installazione di Zambon dedicata alla salute femminileIn occasione del lancio della nuova linea di prodotti Monurelle*, Zambon sceglie di raccontare il proprio impegno per la salute femminile attraverso il linguaggio del design. Durante il Fuorisalone ... adnkronos.com Durante la missione istituzionale a Milano ho avuto modo di visitare, in occasione della Milano Design Week e del Fuorisalone 2026, due progetti d'eccellenza che uniscono innovazione tecnologica, rigore architettonico e sensibilità artistica. All’Università deg facebook Villa Pestarini e gli altri tesori di Milano: con il Fuorisalone il design esplora la città milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com