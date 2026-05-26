Inglese storie e musica per bambini | l' evento gratuito a Novara e come prenotare

Da novaratoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Novara si è svolto un evento gratuito dedicato ai bambini, incentrato sull'apprendimento della lingua inglese attraverso storie e musica. L'iniziativa, rivolta ai più piccoli, prevedeva attività di ascolto e coinvolgimento, tutte gratuite e aperte a chiunque volesse partecipare. Per partecipare, era necessario prenotare in anticipo. L'evento si è tenuto nel pomeriggio e ha coinvolto diverse attività pensate per stimolare l'interesse dei bambini verso la lingua straniera.

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A Novara un pomeriggio di attività per bambini incentrato sull'apprendimento della lingua inglese attraverso la musica. Venerdì 29 maggio la sede di Kids&Us Novara Centro, in viale Dante Alighieri 55, ospita un evento gratuito organizzato in collaborazione con la scuola di musica Dedalo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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