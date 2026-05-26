Inglese storie e musica per bambini | l' evento gratuito a Novara e come prenotare
A Novara si è svolto un evento gratuito dedicato ai bambini, incentrato sull'apprendimento della lingua inglese attraverso storie e musica. L'iniziativa, rivolta ai più piccoli, prevedeva attività di ascolto e coinvolgimento, tutte gratuite e aperte a chiunque volesse partecipare. Per partecipare, era necessario prenotare in anticipo. L'evento si è tenuto nel pomeriggio e ha coinvolto diverse attività pensate per stimolare l'interesse dei bambini verso la lingua straniera.
A Novara un pomeriggio di attività per bambini incentrato sull'apprendimento della lingua inglese attraverso la musica. Venerdì 29 maggio la sede di Kids&Us Novara Centro, in viale Dante Alighieri 55, ospita un evento gratuito organizzato in collaborazione con la scuola di musica Dedalo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Biancaneve e i Sette Nani | Storie per Bambini Italiano | A Story Italian
Notizie e thread social correlati
Torna Ricomincio dalle Storie, festival gratuito dello storytelling per bambini e ragazziDal 22 al 24 maggio 2026, San Giorgio a Cremano ospiterà la quinta edizione di Ricomincio dalle Storie, un festival dedicato allo storytelling per...
Temi più discussi: Inglese, storie e musica per bambini: l'evento gratuito a Novara e come prenotare; Yawning Portal, contro la spotifizzazione dell’ascolto; Il piccolo spazzacamino; Quattro icone della musica inglese al Fiorino Future Festival 2026.
RAYE entra nella storia della musica britannica: due Guinness World Records dopo il trionfo ai BRIT Awards. RAYE continua a riscrivere le regole del pop britannico. La cantautrice inglese è stata premiata con due Guinness World Records durante una cerim facebook
Ciao ragazzi! Mercoledi 20 MAGGIO dalle ore 10 sarò con voi alla Scuola Baccelli-De Amicis a Sarno (Sa) per parlare di bullismo e di come possiamo aiutarci a vicenda. Parleremo di storie, di musica e di come trasformare momenti difficili in forza. #NoAlB x.com
Letteratura inglese e angloamericana: storia, autori e capolavoriDal teatro shakespeariano al flusso di coscienza modernista. Guida completa alla letteratura inglese e angloamericana: autori, correnti e romanzi fondamentali. eroicafenice.com
Imparare l’inglese con la musica? Le migliori canzoni scelte per teChi l’ha detto che imparare una lingua nuova debba essere noioso? Le canzoni di Cure, Beatles e molti altri ci dimostrano come farlo al meglio Chi l’ha detto che imparare una lingua nuova debba essere ... rockit.it