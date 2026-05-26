infortunio sul lavoro a lucca muore un operaio di 30 anni

Notizia in breve

Un operaio di 30 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel comune di Altopascio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e operatori sanitari. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. La vittima lavorava in un cantiere della zona. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’incidente o sulle eventuali responsabilità. La procura ha avviato un’indagine per chiarire quanto accaduto.