Infortunio sul lavoro a Lucca muore un operaio di 30 anni

Da tgcom24.mediaset.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio di 30 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel comune di Altopascio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e operatori sanitari. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. La vittima lavorava in un cantiere della zona. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’incidente o sulle eventuali responsabilità. La procura ha avviato un’indagine per chiarire quanto accaduto.

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Incidente mortale sul lavoro in una ditta nel comune di Altopascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari ma ogni tentativo è stato vano., L'incidente si è verificato intorno alle 11.40. Sul posto intervenuti Misericordia di Altopascio, carabinieri, vigili del fuoco e tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro., I vigili del fuoco spiegano di essere intervenuti alle 12 nell'azienda "per soccorrere una persona coinvolta in un incidente sul lavoro con un macchinario". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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