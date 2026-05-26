Indennità amministratori comunali volano stracci tra opposizione e maggioranza

Da casertanews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’ultimo Consiglio Comunale a Francolise si è acceso un confronto tra maggioranza e opposizione riguardo alle indennità degli amministratori comunali. La discussione è stata alimentata dalle dichiarazioni del gruppo “Una Nuova Alba”. Non sono stati riportati ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle affermazioni o sulle decisioni prese.

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Un clima ‘sfavillante’ ha caratterizzato l’ultimo Consiglio Comunale di Francolise, dove il confronto politico tra maggioranza e opposizione si è acceso dopo le dichiarazioni del gruppo consiliare “Una Nuova Alba” in merito alle indennità degli amministratori comunali.La contestazione è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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