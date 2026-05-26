Incidente in bici a Salerno bimbo di 10 anni ricoverato al Santobono | è grave Ferita la sorellina

Un bambino di 10 anni è caduto dalla bicicletta e si trova in condizioni gravi all’ospedale Santobono. La sorellina che si trovava con lui è rimasta ferita in modo lieve. L’incidente è avvenuto a Salerno, e i soccorritori hanno portato i due bambini in ospedale per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Bimbo di 10 anni cade dalla bici e resta ferito gravemente. Ricoverato al Santobono. Ferita anche la sorellina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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