Alle 17,40, all’interno della galleria della Montagnola a Ancona, si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro auto e un mezzo pesante. Tra i feriti ci sono un bambino di tre anni, la sorellina e il padre, mentre uno dei bambini è in condizioni gravissime. I Vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per i soccorsi.

ANCONA - I Vigili del fuoco della centrale di Ancona sono impegnati dalle 17,40 all’interno della galleria della Montagnola per lo scontro che ha coinvolto quattro autovetture ed un mezzo pesante. Sul posto forze dell’ordine e personale sanitario. In una delle quattro auto viaggiavano padre e figlio di 3 anni. Quest'ultimo, soccorso agli operatori del 118, è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale dopo essere stato intubato. E' andato in arresto cardiaco. Il padre è rimasto incastrato nell'abitacolo e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Rimasta ferita anche la sorella, una bambina di 8 anni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ancona, incidente tra 4 auto e un mezzo pesante dentro la galleria della Montagnola. Gravissimo un bimbo di 3 anni. Feriti anche sorellina e padre

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