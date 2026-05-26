Incidente in autostrada | chiusa l' uscita della A14 per Chieti

L’uscita della A14 per Chieti è rimasta chiusa nel pomeriggio di martedì 26 maggio a causa di un incidente avvenuto al km 380. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, si è verificato nel pomeriggio di martedì 26 maggio, al km 380.1 in direzione sud, nella zona di Dragonara.L'uscita di ChietiPescara Ovest è stata chiusa al traffico per chi proviene da Ancona. L'uscita consigliata da. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI

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