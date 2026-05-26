Una donna ha subito una lesione al ginocchio destro dopo aver inciampato in una buca durante i festeggiamenti di Capodanno. Il Comune è stato condannato a risarcirla con 25.000 euro. I medici hanno diagnosticato la lesione e prescritto un periodo di cura. La causa dell’incidente è stata attribuita alla presenza di una buca non segnalata sulla strada. La sentenza stabilisce che l’amministrazione è responsabile del danno subito.

Inciampò in una buca a Capodanno e la sua serata finì al pronto soccorso. I medici le diagnosticarono una brutta lesione al ginocchio. Dopo quasi sei anni arriva la decisione del Comune di Firenze: condannato a risarcirla. Per i giudici la buca non era visibile e alla donna, 46 anni oggi, arriveranno 25mila euro., Come racconta il Corriere Fiorentino, era la notte di Capodanno del 2020. La donna stava passeggiando a piedi in via Porta Rossa e, giunta in piazza Davanzati, cadde a terra a causa di una disconnessione della pavimentazione stradale, stando al resoconto processuale., La chiamata al 118 fu immediata. Intanto ci pensarono i tanti passanti che stavano festeggiando il nuovo anno, ma per la donna fu necessario il ricovero all'ospedale di Careggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, inciampa in una buca a Capodanno: il Comune dovrà risarcirla 25mila euro

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Firenze, maxi rissa in piazza Duomo nella notte di Capodanno

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