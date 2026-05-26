Incendio a fuoco l' auto con dentro mamma e figlia

Notizia in breve

A Seregno, un'auto è andata a fuoco mentre era in movimento. A bordo c’erano una donna e la figlia, che sono state messe in salvo dai vigili del fuoco. L’incendio ha richiesto l’intervento dei pompieri, che hanno spento le fiamme. Non sono state riportate ferite o altre conseguenze per le persone coinvolte. L’auto è stata gravemente danneggiata dalle fiamme.