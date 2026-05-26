Incendio a fuoco l' auto con dentro mamma e figlia

Da monzatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Seregno, un'auto è andata a fuoco mentre era in movimento. A bordo c’erano una donna e la figlia, che sono state messe in salvo dai vigili del fuoco. L’incendio ha richiesto l’intervento dei pompieri, che hanno spento le fiamme. Non sono state riportate ferite o altre conseguenze per le persone coinvolte. L’auto è stata gravemente danneggiata dalle fiamme.

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Attimi di grande terrore a Seregno dove i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che ha interessato un'auto guidata da una donna e con a bordo anche la figlia. Auto in fiammeIl fatto si è verificato nel pomeriggio di lunedì 25 maggio in via Messina. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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