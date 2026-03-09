Prende fuoco un gazebo con dentro delle bombole di gas incendio a Pasian di Prato

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14, un incendio si è sviluppato nel giardino di una casa a Pasian di Prato. Il fuoco ha interessato un gazebo che conteneva diverse bombole di gas. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto la struttura, creando una situazione potenzialmente molto pericolosa. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, probabilmente a causa dei resti di una grigliata. Nessuna persona coinvolta, sul posto polizia e vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme Poteva finire molto peggio l'incendio che si è verificato intorno alle 14, nel giardino di una casa di Pasian di Prato. Una dipendenza esterna all'abitazione ha preso fuoco, probabilmente a causa delle braci non del tutto spente dopo una grigliata, ed è rimasta completamente distrutta, sollevando una colonna di fumo denso e acre. All'interno della struttura c'erano anche delle bombole di gas, che fortunatamente non sono state toccate dalle fiamme. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

