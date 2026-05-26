Caschi allacciati, ginocchiere ai posti, sedia da ufficio pronta: in Giappone esiste una gara automobilistica senza automobili, un campionato nazionale che trasforma l’oggetto più anonimo degli open space in un bolide da competizione. Si chiama ISU-1 Grand Prix — dove isu in giapponese significa semplicemente “sedia” — ed è un evento di resistenza di due ore che ogni anno raduna centinaia di partecipanti in dieci o più città del paese, da Tokyo a Kyoto, da Hokkaido a Shizuoka. Il premio per i vincitori? Novanta chilogrammi di riso. Tutto ha inizio con un bambino irrequieto e una sedia girevole. Tsuyoshi Tahara, il fondatore dell’ISU-1 GP, racconta di aver trovato l’ispirazione in un ricordo d’infanzia: il suo insegnante lo aveva rimproverato severamente per aver giocato su una sedia da ufficio durante le ore di scuola. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - In Giappone si corre il Gran Premio più assurdo del mondo: seduti su sedie da ufficio

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