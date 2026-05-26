in dieci anni hanno chiuso quasi 20mila ditte di autotrasporto

In dieci anni, circa 20.000 aziende di autotrasporto hanno cessato l’attività. Oggi, lo sciopero è stato evitato, ma i problemi nel settore persistono. Gli autotrasportatori continuano a segnalare difficoltà legate ai costi, alle normative e alla concorrenza. La situazione non si è modificata significativamente, e le criticità restano irrisolte. Nessun annuncio di interventi o cambiamenti immediati è stato comunicato.

Milano, 26 Maggio 2026 – Scongiurato lo sciopero, per gli autotrasportatori rimangono comunque i molti problemi che attanagliano da tempo il settore. Oltre allo spettro del caro – carburante, infatti, a preoccupare gli operatori sono ad esempio i pagamenti che non rispettano sempre i tempi stabiliti che generano inevitabilmente una crisi di liquidità problemi che stanno caratterizzando la chiusura di molte imprese di trasporto. In 10 anni perse 19 mila ditte. Situazione critica a Imperia, Roma e Ancona. Le difficoltà che gravano sul settore vengono da lontano. Negli ultimi dieci anni, ad esempio, lo stock complessivo delle imprese attive di autotrasporto presenti in Italia è diminuito di ben 19. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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