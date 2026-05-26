Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro e Francesca Manzini non si sono incontrati. La loro relazione è stata oggetto di discussioni durante il programma, ma attualmente non ci sono incontri pubblici o comunicazioni ufficiali tra i due. Non sono state rilasciate dichiarazioni che confermino un rapporto attivo o approfondito dopo la partecipazione al reality. La loro situazione rimane senza ulteriori sviluppi o dettagli noti.

Durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip si è parlato a lungo del rapporto nato tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini. I due trascorrevano moltissimo tempo insieme, all'inizio si era anche pensato ad un possibile flirt. Lui sin dall'inizio ha chiarito che la vedeva solo come un'amica, che non l'avrebbe vista come compagna al suo fianco nemmeno se fosse stato single. L'ex gieffina invece sembrava molto presa da lui, dopo settimane però ha confessato di avere già una relazione fuori dalla casa più spiata d'Italia. La loro era quindi solo una bellissima amicizia, in molti però sono convinti che dopo il reality si allontaneranno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - In che rapporti sono Raimondo Todaro e Francesca Manzini dopo il GF Vip? “Non ci siamo visti ma…”

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Che vergogna se fosse vero: Todaro e Francesca Manzini hanno organizzato tutto prima di entrare

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