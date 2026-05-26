Raimondo Todaro parla del rapporto con Francesca Manzini dopo il GF Vip | Ci siamo sentiti ma…

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha confermato di aver mantenuto un contatto con Francesca Manzini, anche se non ha specificato la frequenza dei loro scambi. Ha detto che si sono sentiti, ma non ha aggiunto ulteriori dettagli sul loro rapporto attuale. La notizia riguarda quindi un semplice contatto tra i due, senza indicazioni di una relazione più stretta o di approfondimenti successivi.

Dopo il GF Vip Raimondo Todaro e Francesca Manzini sono ancora amici? Cosa ha rivelato l’ex gieffino. È nata una speciale amicizia tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini al Grande Fratello Vip, in molti erano convinti che lei avesse una cotta per lui ma col tempo ha confessato che il suo cuore era già occupato. Più volte nella casa ha ripetuto che per lei era un punto di riferimento in quel contesto, l’ex gieffino l’ha sempre supportata e hanno potuto contare per tutto il loro percorso l’uno sull’altra. Dopo il reality che piega ha preso il loro legame? Francesca Manzini e Raimondo Todaro (Screen Mediaset Infinity) Il ballerino ha parlato del suo rapporto con l’ex gieffina in un’intervista rilasciata a Libero. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guai per Raimondo Todaro, la sua fidanzata è una furia: che succede Terremoto fuori dal GF Vip

Notizie e thread social correlati

“Ci siamo visti e…”. Raimondo Todaro e Francesca Tocca dopo il GF Vip, parla luiDopo la conclusione del Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro ha commentato l’esperienza, affermando di averla vissuta intensamente.

GF Vip: Raimondo Todaro parla della fidanzata, la reazione di Francesca ManziniRaimondo Todaro ha parlato della sua relazione con la fidanzata, raccontando come si sono conosciuti a Catania e come gestiscono la vita di tutti i...

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro torna a parlare dei suoi problemi di salute: cosa dice il certificato medico; Raimondo Todaro: Se Maria De Filippi mi richiamasse ad Amici? Accetterei con la condizione di riuscire a seguire anche i miei ragazzi fuori; GF Vip, il futuro di Raimondo Todaro: Pronto a tornare ad Amici se Maria chiama. Francesca Tocca? Non ho visto la performance - Intervista; Raimondo Todaro, la rivelazione su Amici: Tornerei da Maria De Filippi ad una sola condizione.

#RaimondoTodaro torna a parlare di Amici e del Grande Fratello Vip dopo il reality. Il ballerino racconta cosa farebbe se Maria De Filippi lo richiamasse e chiarisce anche il rapporto con Francesca Tocca dopo il bacio all’Eurovision. x.com

''Preferivo tenerla fuori'': Raimondo Todaro parla della fidanzata dopo il GF Vip e commenta il bacio dell’ex con Sacchetta''Preferivo tenerla fuori'': Raimondo Todaro parla della fidanzata dopo il GF Vip e commenta il bacio dell'ex a Sacchetta ... gossip.it

Raimondo Todaro, la rivelazione su Amici: Tornerei da Maria De Filippi ad una sola condizioneRaimondo Todaro parla del suo ritorno ad Amici di Maria De Filippi dopo il GF Vip e svela la condizione che potrebbe convincerlo davvero ... dilei.it

GF Vip, Todaro difende Renato e attacca Mussolini ed Elia: Dite cose bruttissime reddit