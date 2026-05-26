Impiegati meccanici e magazzinieri | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Quattro figure professionali sono al centro delle offerte di lavoro di questa settimana nei centri per l’impiego di Novara e Borgomanero. Si cercano impiegati, meccanici, magazzinieri e operatori socio-sanitari. Le posizioni sono rivolte a candidati con diverse qualifiche e esperienze. Le aziende locali stanno cercando personale per coprire varie esigenze operative. Le opportunità sono rivolte a candidati in cerca di occupazione nelle rispettive aree.

Impiegati, meccanici, magazzinieri e Oss. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero.Ecco gli annunci attivi fino a mercoledì 3 giugno. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare la sezione dedicata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Quanto guadagna un magazziniere in Italia

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Impiegati, Oss, commessi e magazzinieri: le offerte di lavoro della settimana nel novareseQuesta settimana nei centri per l'impiego di Novara e Borgomanero sono state pubblicate diverse offerte di lavoro.

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