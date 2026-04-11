Festa della Polizia ad Arezzo | premiati gli agenti distintisi in servizio

Ad Arezzo si è svolta al Teatro Petrarca la cerimonia per il 174° anniversario della Polizia di Stato, con la partecipazione delle autorità e del questore. Durante l’evento, sono stati consegnati premi agli agenti che si sono distinti in servizio. La celebrazione ha visto un momento di riconoscimento ufficiale per il lavoro svolto dagli agenti nel corso dell’anno.

AREZZO — Celebrato al Teatro Petrarca il 174° anniversario della Polizia di Stato, alla presenza delle autorità e del questore Cristiano Tatarelli. Durante la cerimonia sono stati premiati numerosi agenti della provincia distintisi in operazioni di servizio, tra arresti, indagini e interventi di soccorso. Tra i riconoscimenti anche quello ad Angelo Petri, della Polizia Ferroviaria, figlio del sovrintendente Emanuele Petri.? I PREMIATI – FESTA DELLA POLIZIA 2026 (AREZZO)? Encomio solenne Davide Comito. Giuseppe Varano. Massimiliano Meoni (alla memoria). Emanuele Alfonsi. Alessandro Torrisi. Pietro Sorrentino. Giuseppe Sepe Per operazioni concluse con l’arresto dei responsabili di numerosi furti nel settore orafo e argentiero (Arezzo, 2025).🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Festa della Polizia ad Arezzo: premiati gli agenti distintisi in servizio Polizia, festa a Fano per i 174 anni: numeri, sicurezza e gli agenti premiatiFano (Pesaro e Urbino) venerdì 10 aprile 2026 - Divise, autorità civili e religiose, accesso su invito e una sala piena.