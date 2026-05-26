A Mantova, il festival Trame Sonore 2026 invita il pubblico a vivere la musica da camera come spazio di relazione e libertà espressiva. L'evento si svolge in luoghi storici della città, dove le esecuzioni sono pensate per coinvolgere direttamente gli spettatori, eliminando la tradizionale distanza tra artista e pubblico. La rassegna si concentra su concerti che cercano di creare un dialogo tra musica e ambiente, favorendo un'esperienza condivisa.

Ci sono luoghi in cui la musica smette di essere un semplice evento da consumare in poltrona e torna alla sua dimensione più pura: quella di spazio di relazione, di pensiero condiviso e di libertà espressiva. Mantova, nei cinque giorni che vanno dal 29 maggio al 2 giugno, non si limita a ospitare la nuova edizione di Trame Sonore; si trasforma in uno spazio in cui l’idea della condivisione musicale prende forma. Laddove il ritmo quotidiano ci impone la fretta e l’iper-connessione digitale, il festival internazionale di musica da camera ideato da Oficina OCM risponde con un invito chiaro: rallentare, ascoltare, lasciarsi attraversare dal Bello. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il Tempo Sospeso della Bellezza: Mantova e la Musica da Camera a Trame Sonore 2026

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