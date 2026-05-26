Il Siena lavora per confermare Lipari e Ciofi, mentre sono attese decisioni su Mastalli. Dopo anni di cambi drastici, quest’anno la squadra si concentra su una base stabile e più compatta. La volontà è di mantenere i giocatori chiave e rafforzare il gruppo. La dirigenza sta valutando le prossime mosse per consolidare la rosa, senza annunci ufficiali al momento. La squadra si prepara a definire le strategie di mercato nelle prossime settimane.

Dopo anni di rivoluzioni totali della rosa, con l’azzeramento, o quasi, vedi l’anno scorso, del gruppo di giocatori presenti, quest’anno finalmente il Siena può lavorare con continuità su una buona base tecnica. Il nemmeno troppo velato ottimismo del direttore sportivo Simone Guerri, non certo un dirigente che si lascia andare a facili entusiasmi, durante la conferenza stampa sul suo rinnovo annuale, è sintomo di una consapevolezza che finalmente la Robur ha una ossatura stabilita e competitiva già a giugno, cosa oggettivamente impensabile da ormai diverse stagioni, quella in serie C incluse. Qualcosa manca all’appello ancora, ma è normale anche perché molto gira intorno a quei cinque o sei nomi più appetibili e ai rispettivi destini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Siena punta a blindare Lipari e Ciofi. Attesa per le future scelte di Mastalli

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