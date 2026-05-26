Il Rotary Sant’Antonino promuove un grande Concerto Barocco benefico a favore di ScaccoMatto Aps
Venerdì 29 maggio alle 21 nella chiesa di San Pietro a Piacenza si svolgerà un concerto di musica antica promosso dal Rotary Club Piacenza Sant’Antonino. L’evento, aperto alla cittadinanza con ingresso gratuito su prenotazione, sostiene l’associazione benefica ScaccoMatto Aps. La serata presenta un repertorio di musica barocca di alta qualità, con esibizioni di artisti specializzati nel genere. L’iniziativa mira a raccogliere fondi per scopi sociali senza scopo di lucro.
Venerdì 29 maggio, alle ore 21, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Pietro a Piacenza, si terrà un concerto benefico di musica antica di rara qualità promosso e sostenuto dal Rotary Club Piacenza Sant’Antonino, aperto alla cittadinanza con ingresso gratuito su prenotazione fino a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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