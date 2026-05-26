Il presidente del porto si congratula con Venturini e Nesto

Il presidente dell’Autorità portuale ha espresso congratulazioni a Venturini e Nesto dopo le elezioni. Ha sottolineato che il futuro del sistema portuale veneto dipende dalla collaborazione tra le amministrazioni coinvolte negli scali. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di decisioni condivise per il progresso delle infrastrutture portuali. Non sono stati forniti dettagli sui risultati elettorali o sui ruoli specifici dei nuovi incarichi.

Il presidente dell'Autorità portuale, Matteo Gasparato, commenta così gli esiti delle elezioni: «Il futuro del sistema portuale del Veneto è legato alla collaborazione e alle decisioni assunte dalle amministrazioni in cui i nostri scali insistono. Una interlocuzione positiva e leale fra gli enti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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